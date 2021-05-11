Юрист раскритиковал идею «добровольного запрета» на кредиты для россиян

Юрист, эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, почему предложенные поправки не помогут в борьбе с мошенничеством, и призвал ужесточить требования для получения кредитов в микрофинансовых организациях.

«Я пока не понимаю, как это будет работать. Возможно, это немного усложнит работу мошенников, им придется думать, как обойти этот запрет, но я не уверен, что многие из людей сейчас ринутся ставить себе запреты на получение кредитов. Надо выявлять слабые элементы защиты, как в банковской сфере, так и в предоставлении кредитов просто по скану, по фотографии паспорта. У человека из-за этого может быть в хлам испорченная кредитная история плюс бешеные проценты. Нужно либо делать дополнительные системы защиты в этом случае, либо ограничивать микрофинансовые организации в таких возможностях предоставлять кредит без подтверждения личности», - заявил он.

По его словам, предложенный законопроект можно считать узконаправленным, ведь добровольным запретом теперь смогут воспользоваться граждане с определенными семейными проблемами, но назвать это мерой борьбы с мошенничеством в самом глобальном смысле, конечно, нельзя.

«Возможно, это поможет семьям, у которых кто-то из родственников либо алкоголем увлекается, либо не дай Бог наркотиками, либо если присутствует игровая зависимость, чтобы они больше не брали на себя вот эти кредиты. Но я бы подумал лучше о том, как обезопасить граждан от мошенников, а не об ограничениях, которые сами граждане могут поставить и тут же снять», - рассказал эксперт.

Кваша также объяснил, что самостоятельный мониторинг гражданами своей кредитной истории может предотвратить мошенничество.

«Через портал Госуслуги можно заказать выписку из бюро кредитных историй, она показывает не только то, что у вас сейчас имеется, но также отражает все запросы, которые поступали от вашего имени на получение кредитов. Таким образом, вы можете отследить, что кто-то без вашего ведома обращался за получением кредита от вашего имени», - пояснил он.