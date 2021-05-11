В Госдуме подготовили законопроект о добровольном запрете на оформление кредитов

В Госдуме подготовили законопроект, который позволит гражданам отказаться от любых кредитов заранее и не платить по ним в случае мошенничества, сообщает РБК.

Речь идет о поправках в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», которые позволят гражданам при желании отказаться от получения любых ссуд.

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Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта сообщил также, что текст законопроекта разработан, в данный момент идет процесс обсуждения с профильными ведомствами.

По его словам, современные приложения и новые банковские сервисы делают процесс оформления кредита простым и понятным, но это приводит к увеличению случаев мошенничества, когда похитители не просто могут воспользоваться средствами со счетов граждан, но и оформить кредит от их имени.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КредитыЗаконопроектГосдума
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