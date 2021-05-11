В Госдуме подготовили законопроект о добровольном запрете на оформление кредитов

В Госдуме подготовили законопроект, который позволит гражданам отказаться от любых кредитов заранее и не платить по ним в случае мошенничества, сообщает РБК.

Речь идет о поправках в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», которые позволят гражданам при желании отказаться от получения любых ссуд.