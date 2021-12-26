Юрист предупредил курильщиков об ужесточении штрафов и росте цен на табак в 2022 году

Например, нельзя курить на объектах недвижимости и предприятиях вне специально отведенных мест, обозначенных соответствующими знаками.

«С этого года за курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Штраф для граждан составляет от 2 000 до 3 000 рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 000 рублей», — напоминает Корытов.

Юрист напоминает, что антитабачная работа в России идет в рамках реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. По мнению Корытова, на фоне уже действующих запретов на рекламу, продажу и курение логично ожидать введение запрета на продажу табака рожденным в 2015 году и позже, при том после достижения ими совершеннолетия.

«Уже с этого года цена на сигареты выросла на 20%, а в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки "Честный знак" только через оператора электронного документооборота (ЭДО), в этом году они еще могли делать это сами», — рассказал юрист.

Он напомнил, что, в соответствии с нацпроектом «Демография», в России к 2024 году число курящих должно сократиться до 10%.

Ранее стало известно, что в России увеличились продажи недорогих сигарет. С января по август 2021 года объём реализуемой продукции этой категории вырос на 10%. При этом сигареты среднего ценового сегмента и дорогие стали продаваться хуже. Об этом пишет газета «Ведомости».

