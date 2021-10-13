В России увеличились продажи недорогих сигарет
В России увеличились продажи недорогих сигарет. С января по август 2021 года объём реализуемой продукции этой категории вырос на 10%. При этом сигареты среднего ценового сегмента и дорогие стали продаваться хуже. Об этом пишет газета «Ведомости».
Недорогой эксперты сочли табачную продукцию по цене до 125 рублей за пачку; средним сегментом — от 125 до 145 рублей; дорогим — более 145 рублей.
Уточняется, что продажи сигарет дороже 178 рублей за пачку, наоборот, падают медленнее. Аналитики считают, что потребители продукции такого уровня не готовы отказаться от привычных марок, поэтому продолжают покупать их, невзирая на подорожание.
Ранее российских школьников предложили проверять на курение. Как ожидается, это будут делать с помощью смокелайзера, который фиксирует угарный газ в выдыхаемом воздухе.
Этой темой займется министерство здравоохранения. Также в компетенции ведомства вопрос о введении запрета на аренду детям устройств для потребления никотинсодержащей продукции.
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