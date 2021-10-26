«Спасибо, сынок»: Мариничев боролся с курением отца с помощью компьютера

Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Россияне назвали преимущества цифрового паспорта

Многие россияне готовы начать пользоваться цифровым паспортом, среди основных преимуществ они называют удобство, отсутствие риска потерять его и положительное влияние на экологию 

Дмитрий Мариничев: «Отличная новость! И это хорошо характеризует нас, россиян, как технологически продвинутую нацию, как людей, готовых к новизне и использованию высококлассных современных информационных новшеств. Это замечательно», - добавил собеседник НСН.

2

В России планируют создать систему распознавания курильщиков в неположенных местах

Ожидается, что система будет фиксировать сам факт курения и отправлять информацию ответственным за безопасность. 

Дмитрий Мариничев: «В глубоком детстве, когда мен было лет 12-13, у меня появился первый в жизни персональный компьютер. Я решил сделать приятно матери, и никак не мог понять, что же мне спрограммировать для нее. Но она всегда журила отца за то, что тот много курит. И я решил посчитать, сколько отец тратит на сигареты. И вышла в итоге космическая сумма, которая впечатлила и отца, и мать. Посмотрел на меня отец и сказал: «Да, зря мы тебе компьютер этот дурацкий купили». Так же и в этой новости - нужно задуматься, система решит те поставленные цели и задачи, которые преследует автор? Или он не подумал, как и я в свои 12 лет?» - задался вопросом Мариничев.

3

«Почта России» начнет доставлять посылки с помощью роботов

«Почта России» в ближайшем месяце начнет доставлять посылки из 27 отделений Москвы с помощью беспилотных роботов-доставщиков «Яндекса».

Дмитрий Мариничев: «Лет пять-шесть назад мы обсуждали с «Почтой России», как им выйти в легальный периметр по доставке посылок роботами. Это оказалось непростой затеей и потребовалось много-много времени, чтобы от технической возможности прийти к легальной эксплуатации», - отметил Интернет-омбудсмен. 

4

В Германии построили дрон, который сможет перевозить пассажиров

Немецкие инженеры провели успешные испытания инновационного дрона, которой может поднимать в воздух 600 килограммов груза. По задумке разработчиков, аппарат способен заменить небольшие самолеты и предоставлять услуги воздушного такси. По оценке экспертов, дрон сможет приступить к полетам с путешественниками через два-три года. За это время инженеры планируют сделать кабину более удобной. 

Дмитрий Мариничев: «То, что за это время немецкие инженеры смогут сделать кабину более удобной, я ничуть не сомневаюсь. А вот сможет ли дрон приступить к полетам с путешественниками через 2-3 года, в этом я сомневаюсь. Германия в этом плане очень костная, при всей своей спешке к инновациям, они очень заботятся о здоровье человека и его безопасности», - резюмировал он. 

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Дмитрий Мариничев
ТЕГИ:Авторские НовостиПочта РоссииРоботы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры