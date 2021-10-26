«Спасибо, сынок»: Мариничев боролся с курением отца с помощью компьютера
Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне назвали преимущества цифрового паспорта
Многие россияне готовы начать пользоваться цифровым паспортом, среди основных преимуществ они называют удобство, отсутствие риска потерять его и положительное влияние на экологию
Дмитрий Мариничев: «Отличная новость! И это хорошо характеризует нас, россиян, как технологически продвинутую нацию, как людей, готовых к новизне и использованию высококлассных современных информационных новшеств. Это замечательно», - добавил собеседник НСН.
В России планируют создать систему распознавания курильщиков в неположенных местах
Ожидается, что система будет фиксировать сам факт курения и отправлять информацию ответственным за безопасность.
Дмитрий Мариничев: «В глубоком детстве, когда мен было лет 12-13, у меня появился первый в жизни персональный компьютер. Я решил сделать приятно матери, и никак не мог понять, что же мне спрограммировать для нее. Но она всегда журила отца за то, что тот много курит. И я решил посчитать, сколько отец тратит на сигареты. И вышла в итоге космическая сумма, которая впечатлила и отца, и мать. Посмотрел на меня отец и сказал: «Да, зря мы тебе компьютер этот дурацкий купили». Так же и в этой новости - нужно задуматься, система решит те поставленные цели и задачи, которые преследует автор? Или он не подумал, как и я в свои 12 лет?» - задался вопросом Мариничев.
«Почта России» начнет доставлять посылки с помощью роботов
«Почта России» в ближайшем месяце начнет доставлять посылки из 27 отделений Москвы с помощью беспилотных роботов-доставщиков «Яндекса».
Дмитрий Мариничев: «Лет пять-шесть назад мы обсуждали с «Почтой России», как им выйти в легальный периметр по доставке посылок роботами. Это оказалось непростой затеей и потребовалось много-много времени, чтобы от технической возможности прийти к легальной эксплуатации», - отметил Интернет-омбудсмен.
В Германии построили дрон, который сможет перевозить пассажиров
Немецкие инженеры провели успешные испытания инновационного дрона, которой может поднимать в воздух 600 килограммов груза. По задумке разработчиков, аппарат способен заменить небольшие самолеты и предоставлять услуги воздушного такси. По оценке экспертов, дрон сможет приступить к полетам с путешественниками через два-три года. За это время инженеры планируют сделать кабину более удобной.
Дмитрий Мариничев: «То, что за это время немецкие инженеры смогут сделать кабину более удобной, я ничуть не сомневаюсь. А вот сможет ли дрон приступить к полетам с путешественниками через 2-3 года, в этом я сомневаюсь. Германия в этом плане очень костная, при всей своей спешке к инновациям, они очень заботятся о здоровье человека и его безопасности», - резюмировал он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+36 446 / сут.
Умерли
233 тыс.+1 106 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+26 973 / сут.
- Дуров объявил о запуске новой рекламной платформы в Telegram
- Пригожин оценил «народный рейтинг» лучших российских исполнителей
- «Сознание меняется». В Подмосковье отмечают резкий рост темпов вакцинации
- Директор музея Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию
- Адвокат: Моргенштерн готов объяснить в СК свои слова о Дне Победы
- Объявлен состав хоккейной сборной России на первый этап Евротура
- Президент ФКС рассказал о проверке киберспортсменов на допинг
- Жителей Севастополя выпустят из города только со справкой о вакцинации
- Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна о Дне Победы
- Рогозин усомнился в работе МКС до 2030 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru