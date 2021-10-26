«Спасибо, сынок»: Мариничев боролся с курением отца с помощью компьютера

Дмитрий Мариничев: «В глубоком детстве, когда мен было лет 12-13, у меня появился первый в жизни персональный компьютер. Я решил сделать приятно матери, и никак не мог понять, что же мне спрограммировать для нее. Но она всегда журила отца за то, что тот много курит. И я решил посчитать, сколько отец тратит на сигареты. И вышла в итоге космическая сумма, которая впечатлила и отца, и мать. Посмотрел на меня отец и сказал: «Да, зря мы тебе компьютер этот дурацкий купили». Так же и в этой новости - нужно задуматься, система решит те поставленные цели и задачи, которые преследует автор? Или он не подумал, как и я в свои 12 лет?» - задался вопросом Мариничев.