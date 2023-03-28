Юрист пояснила, в каких случаях пациентам смогут отказать в социальных услугах

Она напомнила, что в вынесенный на общественное обсуждение перечень вошли туберкулез, шизофрения, психические расстройства, заразные инфекционные заболевания и некоторые другие болезни.

«Туберкулез является заразным заболеванием... А люди с шизофренией и другими психическими заболеваниями могут быть опасны для жизни», — отметила эксперт.

По её словам, в случае принятия соответствующего законопроекта, будет ограничено получение социальной, а не медицинской помощи. При этом в случае отказа в предоставлении соцуслуг на дому, в стационаре или полустационаре, граждане смогут получать её лично или с помощью опекуна.

Ранее в Оренбурге была убита 25-летняя девушка-врач. Подозреваемым стал пациент, предположительно психически нездоровый, к которому жертва прибыла по вызову, сообщает НСН.