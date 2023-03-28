Юрист пояснила, в каких случаях пациентам смогут отказать в социальных услугах
Медицинский юрист Ирина Гриценко заявила, что составленный Минздравом РФ проект списка болезней, при которых пациенту будет отказано в социальном обслуживании на дому, в стационаре или полустационаре, призван защитить соцработников, сообщает «Вечерняя Москва».
Она напомнила, что в вынесенный на общественное обсуждение перечень вошли туберкулез, шизофрения, психические расстройства, заразные инфекционные заболевания и некоторые другие болезни.
«Туберкулез является заразным заболеванием... А люди с шизофренией и другими психическими заболеваниями могут быть опасны для жизни», — отметила эксперт.
По её словам, в случае принятия соответствующего законопроекта, будет ограничено получение социальной, а не медицинской помощи. При этом в случае отказа в предоставлении соцуслуг на дому, в стационаре или полустационаре, граждане смогут получать её лично или с помощью опекуна.
Ранее в Оренбурге была убита 25-летняя девушка-врач. Подозреваемым стал пациент, предположительно психически нездоровый, к которому жертва прибыла по вызову, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru