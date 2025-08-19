«Помнят только прапора Шматко»: Кинокритик о возможном перезапуске «Солдат»
В России продолжается тренд на перезапуск старых сериалов, но это не всегда хорошая идея, заявил НСН Василий Говердовский.
Успех возвращения некоторых старых проектов дает возможность воссоздать много картин, но аудитория уже изменилась, поэтому далеко не все найдут своего зрителя, рассказал редактор раздела сериалов сайта «Афиша.Ru» Василий Говердовский в беседе с НСН.
Сериал «Солдаты» может вернуться на телеэкраны спустя 15 лет после закрытия проекта. Об этом сообщили актёры Антон Эльдаров (исполнял роль Гунько), Павел Галич (Лавров), Амаду Мамадаков (повар Вакутагин) и Иван Моховиков (Соколов). По их словам, команда уже нашла автора спектакля по сериалу, а также вышла на продюсеров, которые предложили снять продолжение о жизни на «гражданке», сообщает Telegram-канал Mash. Эксперт усомнился, что эта идея принесет успех.
«Это часть тренда на вторую жизнь старых сериалов. Изначально его опробовали американцы, потому что с развитием стриминговых сервисов они начали возвращать очень много законченных проектов. У нас тоже есть какие-то успешные кейсы, например, “Папины дочка”. По просмотрам они очень хорошо выстрелили, тоже самое хотят сделать и с “Солдатами”. Кто их будет смотреть — это интересный вопрос, потому что сериал довольно старый. К тому же, мы живем в другое время, военная тема в 2004-м году и сейчас, когда идет специальная военная операция, совсем разную реакцию может вызвать. Сейчас зритель хочет убежать от реальности, а не смотреть ее. К тому же, зрители ностальгируют только по одному яркому герою — прапорщику Шматко, которого до сих вспоминают, а остальных уже забыли», — подчеркнул он.
Ранее кинокритик Роман Григорьев в эфире НСН указал, что может спасти сериал «Постучись в мою дверь в Москве».
