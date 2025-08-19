Успех возвращения некоторых старых проектов дает возможность воссоздать много картин, но аудитория уже изменилась, поэтому далеко не все найдут своего зрителя, рассказал редактор раздела сериалов сайта «Афиша.Ru» Василий Говердовский в беседе с НСН.

Сериал «Солдаты» может вернуться на телеэкраны спустя 15 лет после закрытия проекта. Об этом сообщили актёры Антон Эльдаров (исполнял роль Гунько), Павел Галич (Лавров), Амаду Мамадаков (повар Вакутагин) и Иван Моховиков (Соколов). По их словам, команда уже нашла автора спектакля по сериалу, а также вышла на продюсеров, которые предложили снять продолжение о жизни на «гражданке», сообщает Telegram-канал Mash. Эксперт усомнился, что эта идея принесет успех.