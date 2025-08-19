Саммит НАТО 2026 года пройдет 7-8 июля в Анкаре
Очередной саммит НАТО намечен на 7-8 июля 2026 года в Анкаре, сообщила пресс-служба альянса. Ведомство уточнило, что встречи лидеров планируют провести на площадке президентской резиденции Турции.
Саммиты НАТО проводятся ежегодно и собирают лидеров стран-участниц для обсуждения ключевых вопросов безопасности. На встречах формируются стратегические приоритеты альянса, а также принимаются принимаются решения по военной и политической координации.
Предыдущий саммит прошел в июле 2024 года в Вашингтоне и был приурочен к 75-летию создания блока.
Тогда в центре повестки оказался конфликт на Украине, усиление восточного фланга НАТО и увеличение оборонных расходов стран-участниц, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Саммит НАТО 2026 года пройдет 7-8 июля в Анкаре
- Фанаты из Москвы напишут книгу эмоций об Оззи Осборне для музея в Бирмингеме
- Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» выведет из обращения номер Сергея Федорова
- Фильм «Сказка о царе Салтане» Андреасяна выйдет в 2026 году
- СМИ: Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве
- Не бояться, но готовиться: Вирусолог успокоил россиян насчет угрозы новой пандемии
- В Госдуме рассказали о периоде накопительной пенсии в 2026 году
- Аккуратность девушек на электросамокатах объяснили женской психологией
- Политтехнолог Павлив допустил, что Украина готова к отводу войск из Донбасса
- Трамп надеется, что урегулирование на Украине поможет ему попасть в рай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru