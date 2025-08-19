Саммит НАТО 2026 года пройдет 7-8 июля в Анкаре

Предыдущий саммит прошел в июле 2024 года в Вашингтоне и был приурочен к 75-летию создания блока.

Тогда в центре повестки оказался конфликт на Украине, усиление восточного фланга НАТО и увеличение оборонных расходов стран-участниц, передает «Радиоточка НСН».

