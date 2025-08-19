Саммит НАТО 2026 года пройдет 7-8 июля в Анкаре

Очередной саммит НАТО намечен на 7-8 июля 2026 года в Анкаре, сообщила пресс-служба альянса. Ведомство уточнило, что встречи лидеров планируют провести на площадке президентской резиденции Турции.

Саммиты НАТО проводятся ежегодно и собирают лидеров стран-участниц для обсуждения ключевых вопросов безопасности. На встречах формируются стратегические приоритеты альянса, а также принимаются принимаются решения по военной и политической координации.

СМИ: Министры обороны НАТО проведут телеконференцию по Украине 20 августа

Предыдущий саммит прошел в июле 2024 года в Вашингтоне и был приурочен к 75-летию создания блока.

Тогда в центре повестки оказался конфликт на Украине, усиление восточного фланга НАТО и увеличение оборонных расходов стран-участниц, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияСаммитНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры