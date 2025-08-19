Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» выведет из обращения номер Сергея Федорова

Генеральный директор команды Крис Илич заявил, что специальная церемония пройдёт 12 января 2026 года перед игрой с «Каролина Харрикейнз» на арене «Литл Сизарс» в Детройте.

«Я невероятно благодарен за эту огромную честь... Мне посчастливилось быть частью незабываемых команд, и больше всего я горжусь тремя Кубками Стэнли, которые мы завоевали для наших замечательных болельщиков в Хоккейтауне», — сказал Федоров.

Из 18 сезонов в НХЛ россиянин 13 играл за «Детройт». Федоров провёл за команду 908 игр и набрал 954 очка (400 голов и 554 передачи). Он стал девятым игроком клуба и первым россиянином, чей игровой номер будет выведен из обращения.

Ранее игрок клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом в лиге, получившим приз Марка Мессье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

