СМИ: подозреваемый в убийстве участкового врача в Оренбурге психически нездоров

По словам соседей 28-летнего мужчины, он был замкнутым и жил вместе с родителями. Предполагается, что причиной преступления стала неразделённая любовь: он следил за своей жертвой, но на контакт не шёл.

Ранее полиция Оренбурга задержала подозреваемого в убийстве 25-летней девушки-врача Елены Федоровы, которая была найдена погибшей после прибытия по вызову в дом пациента, сообщает РЕН ТВ.

В Следственном комитете РФ заявили, что задержанный 28-летний мужчина нан`с девушке не менее 30 ножевых ранений.

