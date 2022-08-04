СМИ: подозреваемый в убийстве участкового врача в Оренбурге психически нездоров
Подозреваемый в убийстве девушки-терапевта из Оренбурга — инвалид и психически нездоров, сообщает Telegram-канал «Лента дня».
По словам соседей 28-летнего мужчины, он был замкнутым и жил вместе с родителями. Предполагается, что причиной преступления стала неразделённая любовь: он следил за своей жертвой, но на контакт не шёл.
Ранее полиция Оренбурга задержала подозреваемого в убийстве 25-летней девушки-врача Елены Федоровы, которая была найдена погибшей после прибытия по вызову в дом пациента, сообщает РЕН ТВ.
В Следственном комитете РФ заявили, что задержанный 28-летний мужчина нан`с девушке не менее 30 ножевых ранений.
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