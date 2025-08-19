Швейцария готова принять возможную встречу Путина и Зеленского
Швейцария заявила о готовности принять у себя переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского или выступить посредником в их организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести встречу именно в нейтральной стране, указав на Женеву как возможное место диалога. В Берне приветствовали такую инициативу и отметили, что готовы предоставить свои услуги, если они окажутся востребованы сторонами.
Накануне президент США Дональд Трамп в начале недели обсудил в Белом доме ситуацию с Зеленским и европейскими лидерами и допустил проведение трехстороннего саммита с участием российского президента.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в случае приезда Путина на мирные переговоры страна обеспечит ему иммунитет от ордера Международного уголовного суда, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РСТ рассказали о перспективах развития туризма на Дальнем Востоке
- СМИ: США допускают отправку военных на Украину в рамках гарантий безопасности
- СМИ: Европа обсуждает возможные территориальные уступки Украины
- Швейцария готова принять возможную встречу Путина и Зеленского
- «Помнят только прапора Шматко»: Кинокритик о возможном перезапуске «Солдат»
- Захарова заявила, что Киев отказывается забирать живых пленных
- Саммит НАТО 2026 года пройдет 7-8 июля в Анкаре
- Фанаты из Москвы напишут книгу эмоций об Оззи Осборне для музея в Бирмингеме
- Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» выведет из обращения номер Сергея Федорова
- Фильм «Сказка о царе Салтане» Андреасяна выйдет в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru