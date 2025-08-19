Швейцария готова принять возможную встречу Путина и Зеленского

Швейцария заявила о готовности принять у себя переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского или выступить посредником в их организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести встречу именно в нейтральной стране, указав на Женеву как возможное место диалога. В Берне приветствовали такую инициативу и отметили, что готовы предоставить свои услуги, если они окажутся востребованы сторонами.

СМИ: Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве

Накануне президент США Дональд Трамп в начале недели обсудил в Белом доме ситуацию с Зеленским и европейскими лидерами и допустил проведение трехстороннего саммита с участием российского президента.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в случае приезда Путина на мирные переговоры страна обеспечит ему иммунитет от ордера Международного уголовного суда, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
