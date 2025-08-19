СМИ: Европа обсуждает возможные территориальные уступки Украины
Европейские лидеры начали обсуждать вариант территориальных уступок в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает издание Berliner Zeitung. В материале отмечается, что еще недавно страны ЕС рассматривали восстановление территориальной целостности Украины как главный приоритет, однако теперь риторика сместилась.
Изменение подхода произошло на фоне переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, прошедших в Белом доме. После двусторонней встречи к ним присоединились европейские лидеры, с которыми обсуждались гарантии безопасности для Киева. Эти меры, по данным издания, предполагается согласовывать между США и странами Европы.
Во время консультаций Трамп связался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Беседа, как сообщили стороны, носила «откровенный и конструктивный характер».
Лидеры России и США поддержали идею продолжения прямых контактов между Москвой и Киевом, а также высказались за возможность повысить уровень представителей на переговорах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РСТ рассказали о перспективах развития туризма на Дальнем Востоке
- СМИ: США допускают отправку военных на Украину в рамках гарантий безопасности
- СМИ: Европа обсуждает возможные территориальные уступки Украины
- Швейцария готова принять возможную встречу Путина и Зеленского
- «Помнят только прапора Шматко»: Кинокритик о возможном перезапуске «Солдат»
- Захарова заявила, что Киев отказывается забирать живых пленных
- Саммит НАТО 2026 года пройдет 7-8 июля в Анкаре
- Фанаты из Москвы напишут книгу эмоций об Оззи Осборне для музея в Бирмингеме
- Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» выведет из обращения номер Сергея Федорова
- Фильм «Сказка о царе Салтане» Андреасяна выйдет в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru