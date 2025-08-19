СМИ: Европа обсуждает возможные территориальные уступки Украины

Европейские лидеры начали обсуждать вариант территориальных уступок в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает издание Berliner Zeitung. В материале отмечается, что еще недавно страны ЕС рассматривали восстановление территориальной целостности Украины как главный приоритет, однако теперь риторика сместилась.

Изменение подхода произошло на фоне переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, прошедших в Белом доме. После двусторонней встречи к ним присоединились европейские лидеры, с которыми обсуждались гарантии безопасности для Киева. Эти меры, по данным издания, предполагается согласовывать между США и странами Европы.

СМИ: Зеленский не отказался от обмена территориями на встрече с Трампом

Во время консультаций Трамп связался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Беседа, как сообщили стороны, носила «откровенный и конструктивный характер».

Лидеры России и США поддержали идею продолжения прямых контактов между Москвой и Киевом, а также высказались за возможность повысить уровень представителей на переговорах, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
