В России снизилась заболеваемость туберкулезом
Заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий заявил, что заболеваемость туберкулезом в России снизилась почти в три раза, сообщает ТАСС.
Он уточнил, что речь идёт о периоде с 2000-го по 2022 год. По его словам, смертность за это время снизилась более чем в пять раз.
Плутницкий отметил, что российские медики использую самые современные и эффективные методы диагностики болезни.
«Вся необходимая медицинская продукция - это и лекарства, и медицинские изделия - у нас имеются в необходимом объёме для своевременного выявления туберкулеза, профилактики... полноценного лечения», - добавил замминистра.
Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков заявил, что обнаружение нового механизма устойчивости бактерий к антибиотикам даст противотуберкулёзным препаратам вторую жизнь, сообщает RT.
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