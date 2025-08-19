Событие пройдет на территории ВДНХ 30 и 31 августа. В фестивале примут участие 150 рок-групп из разных стран мира. Кульминацией первого дня станет посвящение Оззи Осборну, умершему 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. Участники и зрители фестиваля в этот вечер смогут принять участие в создании книги впечатлений об Осборне и его музыке под условным названием «Из России с любовью. Музыка объединяет». После фестиваля книгу намерены передать в музей Осборна в Бирмингеме. Как подчеркнул Сандлер, российская фанбаза рок-музыканта велика.

«Я лично знал Оззи, не раз встречался с ним. Это абсолютно добрый, простодушный человек с великолепным чувством английского юмора. В его гримерке были гантели, беговая дорожка. Перед концертами он делал зарядку, всегда был с улыбкой и на позитиве, несмотря на то, что жизнь у него была непростая. Его действительно любят в России. Мы получаем много писем, россияне реально переживали после его ухода из жизни. Фанбаза у Осборна и Black Sabbath в России очень большая. Девиз нашего фестиваля "Музыка объединяет", потому я свято верю, что Шерон Озборн и музей Оззи Осборна в Бирмингеме примут книгу с большим уважением и честью. Тем более мы не просто приедем, есть поддержка в лице промоутеров Оззи, компаний, которые его сопровождали всю его жизнь», - отметил он.

Как добавил Сандлер, в рамках фестиваля Sandlerfest можно будет услышать не только рок-музыку, но и классику. В течение двух дней на ВДНХ будут выступать музыканты из России, США, Ирландии, Франции, Англии, Ямайки, Израиля, Аргентины, Мадагаскара, Японии и ряда других стран.

Ранее программный директор ROCK FM Александр Фуковский в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что Оззи Осборн оставил неизгладимый след в мире рок-музыки, став легендой еще при жизни.

