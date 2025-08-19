СМИ: США допускают отправку военных на Украину в рамках гарантий безопасности
У Вашингтона нет «красных линий» относительно возможного размещения американских военных на Украине в составе миссии по гарантиям безопасности, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Он подчеркнул, что детали еще предстоит уточнить, но допустил участие США в миротворческих силах, если это станет «последним элементом» договоренностей.
По данным издания, президент Дональд Трамп рассчитывает на более активную вовлеченность европейских стран. В частности, Великобритания и Франция с весны 2025 года обсуждают вариант отправки контингентов после заключения перемирия.
Москва ранее неоднократно заявляла о недопустимости размещения войск НАТО или других иностранных военных формирований на территории Украины, указывая, что это будет расценено как угроза национальной безопасности России, передает «Радиоточка НСН».
