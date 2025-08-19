СМИ: США допускают отправку военных на Украину в рамках гарантий безопасности

У Вашингтона нет «красных линий» относительно возможного размещения американских военных на Украине в составе миссии по гарантиям безопасности, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Он подчеркнул, что детали еще предстоит уточнить, но допустил участие США в миротворческих силах, если это станет «последним элементом» договоренностей.