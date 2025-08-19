Захарова заявила, что Киев отказывается забирать живых пленных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская сторона не желает принимать своих военнопленных.

В своем Telegram-канале Захарова написала, что «живых украинских пленных забирать также не хотят», обвинив украинское руководство в отказе от собственных граждан.

МО РФ: Россия и Украина провели новый обмен пленными

Так дипломат прокомментировала высказывание украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что ценность Украины для НАТО заключается в том, что она «знает, как убивать русских».

По ее словам, ранее Киев с трудом согласился забрать тела тысячи погибших военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ПленныеУкраинаМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры