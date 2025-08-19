Захарова заявила, что Киев отказывается забирать живых пленных
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская сторона не желает принимать своих военнопленных.
В своем Telegram-канале Захарова написала, что «живых украинских пленных забирать также не хотят», обвинив украинское руководство в отказе от собственных граждан.
Так дипломат прокомментировала высказывание украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что ценность Украины для НАТО заключается в том, что она «знает, как убивать русских».
По ее словам, ранее Киев с трудом согласился забрать тела тысячи погибших военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru