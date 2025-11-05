Юрист: Переводы самому себе могут привести к блокировке счета

В России участились случаи блокировки банковских счетов россиян из-за переводов средств между собственными счетами в разных банках, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на юриста Александра Хаминского.

По его словам, это связано с усилением контроля за финансовыми потоками и внедрением автоматических систем мониторинга. Сегодня роботизированные алгоритмы банков видят угрозу в нестандартном поведении клиента. Операции могут быть приостановлены из-за частых повторяющиеся переводов, особенно на новые для клиента реквизиты.

В таких случаях банк законодательно обязан заблокировать операции до выяснения источника получения денег и их происхождения. Рекомендуется указывать назначение платежа и предупреждать банк о планируемой крупной операции.

Ранее стало известно, что банки до полугода затягивают закрытие клиентам счетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

