Юрист: Переводы самому себе могут привести к блокировке счета
В России участились случаи блокировки банковских счетов россиян из-за переводов средств между собственными счетами в разных банках, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на юриста Александра Хаминского.
По его словам, это связано с усилением контроля за финансовыми потоками и внедрением автоматических систем мониторинга. Сегодня роботизированные алгоритмы банков видят угрозу в нестандартном поведении клиента. Операции могут быть приостановлены из-за частых повторяющиеся переводов, особенно на новые для клиента реквизиты.
В таких случаях банк законодательно обязан заблокировать операции до выяснения источника получения денег и их происхождения. Рекомендуется указывать назначение платежа и предупреждать банк о планируемой крупной операции.
Ранее стало известно, что банки до полугода затягивают закрытие клиентам счетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
