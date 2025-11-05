СМИ: В США потерпел крушение самолет

В США в Луисвилле потерпел крушение самолет, сообщает ABC.

В Южно-Китайском море рухнули вертолет и истребитель ВМС США

Это произошло возле Международного аэропорта имени Мохаммеда. В результате происшествия есть пострадавшие.

На место выдвинулись экстренные службы. Причины произошедшего пока не называются.

По данным CNN, речь идет о грузовом самолете MD-11.

Аэропорт Луисвилля сообщил в социальной сети X, что летное поле закрыто.

Ранее в США шесть человек погибли при крушении легкомоторного самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
