Экс-глава «Укрэнерго»: Зеленский боится гнева жителей из-за отключения электричества зимой
Украинский президент Владимир Зеленский боится реакции граждан на отключения электроэнергии предстоящей зимой, сообщил Politico бывший руководитель компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
По его словам, глава государства пытается переложить вину на других. Экс-глава прогнозирует «очень тяжелую зиму». Одна из причин, по его словам, заключается в том, что власти усугубили ситуацию рядом ошибок. Правительство неспособно оперативно реализовать план, который Кудрицкий представил Зеленскому три года назад.
«Офису президента было легче продвигать идею о том, что я несу ответственность за неподготовку энергосистемы к предстоящей зиме, несмотря на то, что я уже больше года не работаю в «Укрэнерго», — указал бывший глава компании.
Ранее в Киеве возмутились попыткой Зеленского снять с себя вину за провал в энергетике Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
