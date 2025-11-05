Экс-глава «Укрэнерго»: Зеленский боится гнева жителей из-за отключения электричества зимой

Украинский президент Владимир Зеленский боится реакции граждан на отключения электроэнергии предстоящей зимой, сообщил Politico бывший руководитель компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

СМИ: Украине на зиму необходимо закупить газ на $1 млрд

По его словам, глава государства пытается переложить вину на других. Экс-глава прогнозирует «очень тяжелую зиму». Одна из причин, по его словам, заключается в том, что власти усугубили ситуацию рядом ошибок. Правительство неспособно оперативно реализовать план, который Кудрицкий представил Зеленскому три года назад.

«Офису президента было легче продвигать идею о том, что я несу ответственность за неподготовку энергосистемы к предстоящей зиме, несмотря на то, что я уже больше года не работаю в «Укрэнерго», — указал бывший глава компании.

Ранее в Киеве возмутились попыткой Зеленского снять с себя вину за провал в энергетике Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
