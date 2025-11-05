В российских магазинах появились афганские яблоки
Яблоки из афганского города Кандагар появились в магазинах России, сообщает портал Alemarah.
В торговые точки завезли 50 тонн этого фрукта До этого была поставлена партия афганских гранатов. Как заявил в соцсети Х пресс-секретарь верховного лидера Афганистана, это радостная новость и хороший, плодотворный шаг.
Это позволит афганским садоводам найти новый рынок сбыта для своих фруктов. Данная партия является частью программы по расширению экспорта свежих фруктов на внешние рынки.
Недавно из Кандагара в РФ было экспортировано 25 тонн гранатов, и работа по увеличению экспорта другой сельскохозяйственной продукции продолжается.
Ранее стало известно, что российские бананы заполнят прилавки через 15 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист: Переводы самому себе могут привести к блокировке счета
- В российских магазинах появились афганские яблоки
- Путин: Корабль НАТО наблюдал за испытаниями «Буревестника»
- Экс-глава «Укрэнерго»: Зеленский боится гнева жителей из-за отключения электричества зимой
- Путин заявил о начале серийного производства «Орешника»
- Румыния подняла истребители у границы с Украиной
- Вучич: Сербия старается не допустить попадания своих боеприпасов на Украину
- США разрешили операции с самолетами, связанными с Лукашенко и «Славкалием»
- Сийярто заявил, что Венгрия заблокирует вступление Украины в ЕС
- ЕК пригрозила Грузии приостановкой безвиза из-за отклонения от курса на ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru