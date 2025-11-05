В российских магазинах появились афганские яблоки

Яблоки из афганского города Кандагар появились в магазинах России, сообщает портал Alemarah.

В торговые точки завезли 50 тонн этого фрукта До этого была поставлена партия афганских гранатов. Как заявил в соцсети Х пресс-секретарь верховного лидера Афганистана, это радостная новость и хороший, плодотворный шаг.

Это позволит афганским садоводам найти новый рынок сбыта для своих фруктов. Данная партия является частью программы по расширению экспорта свежих фруктов на внешние рынки.

Недавно из Кандагара в РФ было экспортировано 25 тонн гранатов, и работа по увеличению экспорта другой сельскохозяйственной продукции продолжается.

Ранее стало известно, что российские бананы заполнят прилавки через 15 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
