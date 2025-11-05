Путин заявил о начале серийного производства «Орешника»
Глава государства Владимир Путин заявил о начале серийного производства ракетного комплекса «Орешник», сообщает ТАСС.
Президент выступил с речью на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона». Также он выделил создание и постановку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард». По словам Путина, системы с ракетой «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в 2026 году. «В разработке «Посейдона» и «Буревестника» создан огромный задел для будущего, Россия будет и дальше идти вперёд», - указал российский лидер. Отмечается, что в «Посейдоне» и «Буревестнике» используются только отечественные материалы. При этом скорость «Посейдона» кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил подробности успешных испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов и преодолела дистанцию в 14 тысяч километров. Президент назвал «Буревестник» уникальным изделием, не имеющим аналогов в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
