СМИ: США рассматривают три варианта силовых операций в Венесуэле

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает три возможных сценария проведения военной операции против Венесуэлы, чтобы отстранить от власти лидера этой страны Николаса Мадуро, сообщает The New York Times.

В Совфеде призвали не сомневаться в поддержке Венесуэлы Россией

По данным издания, первый вариант предусматривает нанесение ударов с воздуха по военным объектам Венесуэлы, чтобы ослабить поддержку Мадуро со стороны военных. Это может заставить главу государства покинуть страну, либо наоборот консолидировать поддержку вокруг него.

Второй вариант предусматривает отправку элитного спецподразделения «морских котиков» для захвата или убийства президента Венесуэлы. Согласно третьему плану, американские власти могут отправить силовиков, занимающихся борьбой с терроризмом, с целью захвата аэропортов, нефтяных месторождений и некоторых объектов инфраструктуры.

Трамп пока не хочет давать своего согласия на операции, которые могут поставить под угрозу американских военнослужащих или обернуться постыдным провалом.

Ранее военные США приступили к модернизации военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико. Это говорит о подготовке военного плацдарма у берегов Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАВенесуэлаНиколас Мадуро

Горячие новости

Все новости

партнеры