Москва ждет от США разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях

Необходимо получить разъяснения США по поводу высказывания американского лидера Дональда Трампа относительно ядерных испытаний, сообщает RT со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в тайных ядерных испытаниях

По его словам, как Москва, так и Пекин не возобновляли никаких ядерных испытаний. Более того, РФ и КНР настаивают на том, чтобы все страны оставались привержены своим обязательствам по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний.

«Поэтому, что имеет в виду глава американского государства, мы сейчас просто сказать не можем, к сожалению», — отметил Песков.

Ранее Трамп заявил, что США будут проводить ядерные испытания. При этом он отказался уточнить, имеются ли в виду подрывы боезарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

