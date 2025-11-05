Москва ждет от США разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях
Необходимо получить разъяснения США по поводу высказывания американского лидера Дональда Трампа относительно ядерных испытаний, сообщает RT со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, как Москва, так и Пекин не возобновляли никаких ядерных испытаний. Более того, РФ и КНР настаивают на том, чтобы все страны оставались привержены своим обязательствам по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний.
«Поэтому, что имеет в виду глава американского государства, мы сейчас просто сказать не можем, к сожалению», — отметил Песков.
Ранее Трамп заявил, что США будут проводить ядерные испытания. При этом он отказался уточнить, имеются ли в виду подрывы боезарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
