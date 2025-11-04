Румыния подняла истребители у границы с Украиной

В ночь на 4 ноября Румыния подняла в воздух истребители для обеспечения безопасности вблизи украинской границы. Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны.

По данным ведомства, в 0:17 по местному времени (1:17 мск) с авиабазы Фетешть были подняты два самолёта F-16, а в 2:45 (3:45 мск) — два немецких истребителя Eurofighter Typhoon с авиабазы Михаил Когэлничану.

СМИ: Киев может быть причастен к взрывам на НПЗ в Венгрии и Румынии

Командованию ВВС было разрешено открыть огонь по воздушным целям в случае их входа в румынское воздушное пространство и угрозы безопасности граждан. Однако, как уточнили в министерстве, нарушений воздушных границ зафиксировано не было, обломков воздушных объектов также не обнаружено.

Истребители F-16 Fighting Falcon, используемые румынскими ВВС, относятся к четвертому поколению многоцелевых боевых самолетов. Они способны выполнять широкий спектр задач — от воздушного боя и перехвата до нанесения ударов и ведения разведки в любых погодных условиях, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:УкраинаРумынияИстребители

Горячие новости

Все новости

партнеры