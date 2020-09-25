Юрист перечислил минусы разрешения на вождение с 16 лет

«Способность подростка трезво и быстро оценивать обстановку, конечно, существенно отстает от реакции взрослого человека. Еще одна проблема заключается в том, что вместе с правом на управление машиной приходит и юридическая ответственность за вред, причиненный чужим имуществу и жизни. Международная практика имеет другой опыт. Она позволяет выдавать ученические права с 16 лет. В Германии, Дании, Норвегии управление возможно только в присутствии взрослого человека со стажем вождения от пяти лет, в США такой стаж от двух лет. Подобная практика, кстати, действовала и в Советском Союзе. Поэтому вопрос неоднозначный, с определенными оговорками решаемый», – пояснил он.

Кроме того, Трунов в эксклюзивном интервью НСН поделился мнением, что объявленное ЦБ снижение закредитованности россиян – показатель страха и неуверенности в будущем.

