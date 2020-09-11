В России меняются правила сдачи экзамена на водительские права

В Министерстве внутренних дел заработаны новые правила по проведению экзаменов для получения водительских прав. Как сообщили в пресс-службе МВД, в новой редакции административного регламента отмечается, что практический экзамен на легковых и грузовых автомобилях может проходить исключительно в условиях дорожного движения. По этой причине, с 1 апреля будущего года отдельного экзамена на закрытых площадках больше не будет. При этом, практический экзамен для мотоциклистов на них останется.

Кроме того, в новых правилах скорректирован перечень ошибок и нарушений, за которые на экзамене выставляются штрафные баллы. Основанием для его завершения, к примеру, может стать непристёгнутый ремень безопасности или использование во время движения телефона.

Вступление в силу проекта административного регламента запланировано 1 апреля 2021 года.