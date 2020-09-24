Трунов: поставка вакцины в регионы – свет в конце туннеля
Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
За руль начнут пускать с 16 лет
ГИБДД изучает инициативу выдавать водительские права с 16 лет.
Игорь Трунов: «Способность подростка трезво и быстро оценивать обстановку, конечно, существенно отстает от реакции взрослого человека. Еще одна проблема заключается в том, что вместе с правом на управление машиной приходит и юридическая ответственность за вред, причиненный чужим имуществу и жизни. Международная практика имеет другой опыт. Она позволяет выдавать ученические права с 16 лет. В Германии, Дании, Норвегии управление возможно только в присутствии взрослого человека со стажем вождения от пяти лет, в США такой стаж от двух лет. Подобная практика, кстати, действовала и в Советском Союзе. Поэтому вопрос неоднозначный, с определенными оговорками решаемый», – пояснил в эфире НСН Игорь Трунов.
Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении владельца «Зимней вишни»
Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении владельца «Зимней вишни». Уголовное дело будет направлено в суд.
Игорь Трунов: «Вечная российская история про козла отпущения, или история номинальных и фактических владельцев и бенефициаров. Подобные преступления при желании несложно раскрываются. Реальный собственник всегда находится на постоянном оперативном контроле, управлении своими активами, это Россия – иначе все разворуют. И это можно подтверждать билингвами, перепиской, записями телефонных разговоров, денежными транзакциями, и привлечь реальных виновных, а также за счет миллиардеров закрыть вопрос возмещения вреда для семей погибших и пострадавших. Но это в идеале, а пока как обычно», – отметил он в интервью НСН.
Закредитованность россиян снизилась впервые с 2015 года
Из-за пандемии долговая нагрузка россиян снизилась впервые с 2015 года, об этом сообщает Центробанк.
Игорь Трунов: «Обманчиво хорошая новость. Кредитование – основа развития экономики. Снижение количества кредитов – показатель страха и неуверенности в будущем. В условиях глобальной пандемии это мировой очевидный процесс стагнации и падения спроса. Обвалились все мировые биржи, поэтому так важна следующая новость сегодняшнего дня – все регионы России получили пробные партии вакцины против коронавируса. Это свет в конце туннеля», – поделился своим мнением с НСН Трунов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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