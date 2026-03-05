СМИ: Рубио и Хегсет спорят по вопросу отправки сил США в Иран по просьбе Израиля
Между главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем США Марко Рубио возникли серьезные разногласия по вопросу возможной отправки американских войск в Иран по просьбе Израиля. Об этом сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, позиции двух американских чиновников существенно расходятся. Хегсет поддерживает идею военного вмешательства, тогда как Рубио опасается, что такой шаг может втянуть Соединенные Штаты в затяжной конфликт.
Один из источников также рассказал, что в Вашингтоне обсуждалась возможность отправки в Иран подразделений спецназа. Предполагалось, что они могли бы проводить операции против высокопоставленных представителей Корпуса стражей исламской революции и лиц, связанных с иранской ядерной программой.
США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
