Госдума готовит закон о допуске водителей с категорией «B» к багги

Водителям с обычными правами категории «B» могут разрешить управлять багги и вездеходами без удостоверения тракториста-машиниста. Такой законопроект сейчас рассматривается в Госдуме, сообщает РЕН ТВ.

Инициатива связана с ростом популярности внедорожной техники среди туристов. Как отмечают представители отрасли, спрос на поездки на багги и вездеходах по природным маршрутам России за последние 2 года вырос в несколько раз. По словам председателя ассоциации производителей вездеходной техники Татьяны Зикунковой, такие машины позволяют добираться до труднодоступных мест, например, подниматься в горы для наблюдения северного сияния.