Госдума готовит закон о допуске водителей с категорией «B» к багги
Водителям с обычными правами категории «B» могут разрешить управлять багги и вездеходами без удостоверения тракториста-машиниста. Такой законопроект сейчас рассматривается в Госдуме, сообщает РЕН ТВ.
Инициатива связана с ростом популярности внедорожной техники среди туристов. Как отмечают представители отрасли, спрос на поездки на багги и вездеходах по природным маршрутам России за последние 2 года вырос в несколько раз. По словам председателя ассоциации производителей вездеходной техники Татьяны Зикунковой, такие машины позволяют добираться до труднодоступных мест, например, подниматься в горы для наблюдения северного сияния.
При этом, как заявил автоэксперт Дмитрий Попов, многие туристы уже сейчас садятся за руль такой техники без необходимых документов. По его словам, пользователи зачастую обходятся без каких-либо водительских удостоверений.
Законопроект предлагает частично легализовать эту практику. Предполагается, что водителям легковых и грузовых автомобилей разрешат управлять багги и вездеходами во время организованных туристических поездок. Однако для личного владения такой техникой специальное удостоверение по-прежнему потребуется, передает «Радиоточка НСН».
