В Госдуме предложили ограничить сферы работы самозанятых
В России следует пересмотреть параметры работы самозанятых. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В обращении на имя вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минфина Антона Силуанова он указал, что следует ограничить режим самозанятости только услугами для физлиц, например, для нянь и репетиторов, а также для аренды недвижимости.
По словам депутата, режим самозанятости доказал свою востребованность, однако параллельно проявились проблемы. В частности, недобросовестные работодатели стали подменять трудовые отношения гражданско-правовыми, снижая таким образом, налоговое бремя.
Кроме того, Нилов указал на недостаточную соцзащиту самозанятых.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного соцстрахования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Стагнация и падение на 10%: Какое жилье подешевело на рынке аренды
- В Госдуме предложили ограничить сферы работы самозанятых
- Дойдет до двух миллиардов: «Салтан» Андреасяна выстрелил вопреки хейту
- Павел Прилучный рассказал о любимых сценах в кино
- Умерла заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук
- Уходим на карантин: Почему не стоит бояться весенней вспышки гриппа
- Сенатор Ролик: Льготная ипотека вернула россиян в Арктику
- Новая Зеландия объявила о новых санкциях против России
- Не только гаджеты: Врач объяснила всплеск близорукости среди молодежи
- Медведев: РФ придётся использовать любое оружие, если Украина получит ЯО