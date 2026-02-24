В Госдуме предложили ограничить сферы работы самозанятых

В России следует пересмотреть параметры работы самозанятых. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Багреева: Число самозанятых в Москве превысило 2,26 млн человек

В обращении на имя вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минфина Антона Силуанова он указал, что следует ограничить режим самозанятости только услугами для физлиц, например, для нянь и репетиторов, а также для аренды недвижимости.

По словам депутата, режим самозанятости доказал свою востребованность, однако параллельно проявились проблемы. В частности, недобросовестные работодатели стали подменять трудовые отношения гражданско-правовыми, снижая таким образом, налоговое бремя.

Кроме того, Нилов указал на недостаточную соцзащиту самозанятых.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного соцстрахования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренков
ТЕГИ:Ярослав НиловСамозанятые ГражданеГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры