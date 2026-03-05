У России не нашли обязательств поддерживать Израиль в войне с Ираном
Россия не подписывала Израилем никаких документов о взаимопомощи, поэтому в войне на Ближнем Востоке она не обязана предоставлять поддержку этому государству, заявил НСН политолог Саймон Ципис.
Израильский политолог Саймон Ципис в беседе с НСН удивился заявлению израильского посла относительно того, что позиция Кремля не соответствуют декларациям России о поддержке Израиля. По его словам, на этот счет нет никаких документов, кроме того, это не Израиль воюет с Ираном, а западная коалиция с Ираном.
Посол Израиля в России Одед Йосеф ранее высказал озабоченность по поводу несоответствия между позицией Москвы относительно ситуации вокруг Ирана и её заявленной поддержкой безопасности Израиля, передает «Лента.ру».
«Никаких документов о взаимопомощи между Россией и Израилем не могло быть подписано. Даже если были какие-то документы в период СССР, все они аннулированы, потому что Российская Федерация – это другое государство. Военное сотрудничество было между российским контингентом в Сирии в период режима Башара Асада и военно-воздушными силами Израиля, которые наносили удары по иранским целям в Сирии. Но сирийский режим пал, российский контингент частично вышел, и эти договоренности потеряли юридическую силу. По поводу Ирана никаких документов по сотрудничеству между Израилем и Россией нет», - рассказал Ципис.
Такое сотрудничество в нынешних условиях сложно представить еще и потому что фактически речь идет не о войне между Израилем и Ираном, а между Ираном и западной коалицией.
«Не совсем понятно, какое сотрудничество израильская сторона ожидает от Российской Федерации. Насколько мне известно, нет никаких договоренностей и обязательств России поддерживать Израиль. Тем более, что речь идет не о Израиле, а уже о западной коалиции, в которую вчера вечером включилась Франция, послав на Ближний Восток авианосец «Шарль Де Голль», и Великобритания, которая дала в распоряжение США свою авиабазу на Кипре. Так что это уже не Ирано-Израильская война, а западная коалиция против Ирана. У России и западной коалиции точно никаких договоренностей нет», - пояснил Ципис.
Ранее Саймон Ципис в беседе с НСН рассказал, что у Израиля есть широкая сеть шпионов, информаторов и диверсантов, поэтому он может себе позволить войну и с Ираном, и с Ливаном.
