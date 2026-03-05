Израильский политолог Саймон Ципис в беседе с НСН удивился заявлению израильского посла относительно того, что позиция Кремля не соответствуют декларациям России о поддержке Израиля. По его словам, на этот счет нет никаких документов, кроме того, это не Израиль воюет с Ираном, а западная коалиция с Ираном.

Посол Израиля в России Одед Йосеф ранее высказал озабоченность по поводу несоответствия между позицией Москвы относительно ситуации вокруг Ирана и её заявленной поддержкой безопасности Израиля, передает «Лента.ру».

«Никаких документов о взаимопомощи между Россией и Израилем не могло быть подписано. Даже если были какие-то документы в период СССР, все они аннулированы, потому что Российская Федерация – это другое государство. Военное сотрудничество было между российским контингентом в Сирии в период режима Башара Асада и военно-воздушными силами Израиля, которые наносили удары по иранским целям в Сирии. Но сирийский режим пал, российский контингент частично вышел, и эти договоренности потеряли юридическую силу. По поводу Ирана никаких документов по сотрудничеству между Израилем и Россией нет», - рассказал Ципис.