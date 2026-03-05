Осужденному за реабилитацию нацизма Маркаряну предложили пойти на СВО
Осуждённому за реабилитацию нацизма блогеру Арсену Маркаряну следует отправиться фронт. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его словам, блогер получил наказание в виде лишения свободы «за чудовищные вещи», однако он может не ждать окончания срока, а отправиться в зону боевых действий.
Парламентарий отметил, что все вопросы к Маркаряну исчезнут после того, как он «с честью выполнит воинский долг».
«Почему? Потому что он покажет, что он настоящий мужчина», — заключил Милонов.
Ранее Мосгорсуд признал блогера Маркаряна виновным в реабилитации нацизма и назначил ему 4,5 года колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
