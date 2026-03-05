Осужденному за реабилитацию нацизма Маркаряну предложили пойти на СВО

По его словам, блогер получил наказание в виде лишения свободы «за чудовищные вещи», однако он может не ждать окончания срока, а отправиться в зону боевых действий.

Парламентарий отметил, что все вопросы к Маркаряну исчезнут после того, как он «с честью выполнит воинский долг».

«Почему? Потому что он покажет, что он настоящий мужчина», — заключил Милонов.

Ранее Мосгорсуд признал блогера Маркаряна виновным в реабилитации нацизма и назначил ему 4,5 года колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».