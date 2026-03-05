Комбат заявила Путину, что Telegram является «вражеским видом связи»

В ходе мероприятия по случаю Международного женского, видеозапись которого опубликовала пресс-служба Кремля, глава государства поднял вопрос о связи в зоне проведения спецоперации на Украине.

Обращаясь к командиру батальона, он поинтересовался, согласна ли она с тем, что «использование неподконтрольных средств связи представляет опасность для личного состава».

«Telegram — это вражеский вид связи, нам нужно разработать что-то своё такое, улучшить Max, доработать, и всё будет хорошо на фронте», — ответила ему женщина.

Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев заявил, что работу Telegram не будут ограничивать в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

