Комбат заявила Путину, что Telegram является «вражеским видом связи»
Мессенджер Telegram является вражеским видом связи. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила командир батальона связи.
В ходе мероприятия по случаю Международного женского, видеозапись которого опубликовала пресс-служба Кремля, глава государства поднял вопрос о связи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Обращаясь к командиру батальона, он поинтересовался, согласна ли она с тем, что «использование неподконтрольных средств связи представляет опасность для личного состава».
«Telegram — это вражеский вид связи, нам нужно разработать что-то своё такое, улучшить Max, доработать, и всё будет хорошо на фронте», — ответила ему женщина.
Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев заявил, что работу Telegram не будут ограничивать в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Умерла жена солиста «Отпетых мошенников» Мария Эдельвейс
- Азербайджан остановил движение грузовиков через границу с Ираном
- Госдума готовит закон о допуске водителей с категорией «B» к багги
- Комбат заявила Путину, что Telegram является «вражеским видом связи»
- Осужденному за реабилитацию нацизма Маркаряну предложили пойти на СВО
- У России не нашли обязательств поддерживать Израиль в войне с Ираном
- Юрист объяснила, почему государство борется с самозанятыми
- Россиянам объяснили, как можно снизить риск развития глаукомы
- Лукашенко призвал женщин жаловаться ему на обижающих их мужчин
- СМИ: В Иране главу спецподразделения КСИР казнили за работу на «Моссад»