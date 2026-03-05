Азербайджан остановил движение грузовиков через границу с Ираном

Ограничение касается не только двусторонних перевозок, но и транзитных грузопотоков.

В правительстве пояснили, что решение принято на фоне ситуации после атак на Нахичевань, которые, как отмечается в заявлении, противоречат нормам и принципам международного права, передает «Радиоточка НСН».

