СМИ: Умерла жена солиста «Отпетых мошенников» Мария Эдельвейс

Группа «Отпетые мошенники» была создана в Санкт-Петербурге в середине 1990-х годов и получила широкую известность благодаря хитам «Люби меня, люби», «Девушки бывают разные» и «Всяко-разно».

Коллектив стал одним из самых популярных поп-проектов того времени и регулярно выступал на крупных концертных площадках и музыкальных фестивалях, передает «Радиоточка НСН».

