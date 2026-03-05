СМИ: Умерла жена солиста «Отпетых мошенников» Мария Эдельвейс
Жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова Мария Эдельвейс умерла 1 марта. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По предварительным данным, причиной смерти стала почечная недостаточность, на фоне которой состояние женщины резко ухудшилось. Сергей Аморалов познакомился с бывшей моделью Марией Эдельвейс в 2004 году. Спустя четыре года пара поженилась.
Группа «Отпетые мошенники» была создана в Санкт-Петербурге в середине 1990-х годов и получила широкую известность благодаря хитам «Люби меня, люби», «Девушки бывают разные» и «Всяко-разно».
Коллектив стал одним из самых популярных поп-проектов того времени и регулярно выступал на крупных концертных площадках и музыкальных фестивалях, передает «Радиоточка НСН».
