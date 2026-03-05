Трамп заявил о разочаровании Стармером из-за позиции по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован Великобританией и премьер-министром Киром Стармером из-за первоначального отказа Лондона поддержать американские военные действия в конфликте США и Израиля с Ираном. Об этом он сказал в интервью газете New York Post.

По словам Трампа, поведение британского премьера стало для него неприятной неожиданностью. Американский лидер отметил, что рассчитывал на более решительную поддержку со стороны Лондона.