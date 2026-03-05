Трамп заявил о разочаровании Стармером из-за позиции по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован Великобританией и премьер-министром Киром Стармером из-за первоначального отказа Лондона поддержать американские военные действия в конфликте США и Израиля с Ираном. Об этом он сказал в интервью газете New York Post.

По словам Трампа, поведение британского премьера стало для него неприятной неожиданностью. Американский лидер отметил, что рассчитывал на более решительную поддержку со стороны Лондона.

Трамп подчеркнул, что Великобритания должна была без колебаний предоставить Соединенным Штатам свои военные базы.

Президент США также добавил, что был «очень удивлен» позицией Стармера и заявил, что не считает нынешнего британского премьера политиком масштаба бывшего главы правительства Уинстона Черчилля, передает «Радиоточка НСН».

