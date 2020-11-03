Юрист объяснил жесткое обращение с сотрудниками в российских компаниях

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН объяснил наглое поведение руководителей слабой правовой культурой.

Большинство россиян сталкивались с жестким обращением на работе, чаще всего со стороны начальства. К подобному отношению отнесли обесценивание труда, пренебрежение и высокомерие. Об этом сообщает служба исследований HeadHunter.

Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН объяснил такое поведение руководителей слабой правовой культурой.

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«Все выше перечисленное – показатели невысокого качества менеджмента, низкая конкурентоспособность и пренебрежение к человеческому капиталу. Накладывает свой на это отпечаток слабая правовая культура. Как пример, даже съезд адвокатов России принял решение о недопустимости обращения в правоохранительные органы в случае обнаружения нарушений со стороны руководства. Но сдаваться нельзя, за этикой общения стоят эффективность и качество нашей жизни», – рассказал он.

Кроме того, Трунов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что в предвыборной гонке в США больше интерес привлекает не будущий победитель, а достижения генетики, учитывая неутомимость соревнующихся политиков, несмотря на их возраст.

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ФОТО: Pixaby
ТЕГИ:СотрудничествоРаботаИгорь Трунов
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