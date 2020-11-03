Юрист объяснил жесткое обращение с сотрудниками в российских компаниях

«Все выше перечисленное – показатели невысокого качества менеджмента, низкая конкурентоспособность и пренебрежение к человеческому капиталу. Накладывает свой на это отпечаток слабая правовая культура. Как пример, даже съезд адвокатов России принял решение о недопустимости обращения в правоохранительные органы в случае обнаружения нарушений со стороны руководства. Но сдаваться нельзя, за этикой общения стоят эффективность и качество нашей жизни», – рассказал он.

Кроме того, Трунов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что в предвыборной гонке в США больше интерес привлекает не будущий победитель, а достижения генетики, учитывая неутомимость соревнующихся политиков, несмотря на их возраст.

