Москалькова поддержала индексацию пенсий работающим пенсионерам

Татьяна Москалькова выступила за индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом уполномоченный по правам человека в России написала в своём Instagram.

«Считаю необходимым индексировать пенсии работающим пенсионерам», - сообщила Москалькова в социальной сети.

Напомним, пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. В начале октября Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы поддержал лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который поднял тему справедливой индексации пенсий. Как пишет ТАСС, глава государства дал поручение кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.