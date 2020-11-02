Москалькова поддержала индексацию пенсий работающим пенсионерам

Татьяна Москалькова выступила за индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом уполномоченный по правам человека в России написала в своём Instagram.

«Считаю необходимым индексировать пенсии работающим пенсионерам», - сообщила Москалькова в социальной сети.

Напомним, пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. В начале октября Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы поддержал лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который поднял тему справедливой индексации пенсий. Как пишет ТАСС, глава государства дал поручение кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

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Между тем, на минувшей неделе стало известно, что Минтруд не поддержал предложение о создании новой системы начисления пенсий «по рангам». Как заявили в пресс-служба ведомства, пока данная инициатива не поступала к ним, однако она будет отвергнута, подчеркивает ТАСС.

С необычной идеей ранее выступил первый заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. Он вместо нынешних баллов предложил организовать систему начисления пенсий «по рангам». По словам парламентария, в некоторых случаях это позволит нарастить выплаты почти в два раза за счет увеличения процентов от утраченного заработка, передает URA.RU.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ИндексацияПенсииТатьяна Москалькова
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