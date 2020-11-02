Трунов: Россия может продать интеллектуальные права на вакцины

Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Сахалин предложили сделать пилотным регионом по вакцинации от COVID-19

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал сделать регион пилотным для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции.

Игорь Трунов: «Россия богата изобретателями и изобретениями, но бедна внедрением инноваций. Две отечественные вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» уже доказали свою эффективность и безопасность. Но, как заявил президент, не хватает оборудования. Скорее всего, Россия будет продавать интеллектуальную собственность или производить вакцину на зарубежных площадках. Так, есть пока неработающая подобная схема с Бразилией», – отметил в разговоре с НСН Игорь Трунов.

2

Названы города, популярные у россиян для отдыха на Новый год

Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Нижний Новгород оказались в числе городов, популярных у российских туристов для отдыха в новогодние праздники, сообщает Tvil.ru.

Игорь Трунов: «Хотя ВОЗ заявляет, что не стоит отказываться от путешествий, если вы не входите в группу риска, к организации поездок всегда стоит подходить с учетом нынешних реалий. Путешествия сегодня – определенная экзотика и экстрим», – сказал он в эфире НСН.

3

Опрос: большинство россиян сталкивались с жестким обращением на работе

Большинство россиян сталкивались с жестким обращением на работе, чаще всего со стороны начальства. К подобному отношению отнесли обесценивание труда, пренебрежение и высокомерие. Об этом сообщает служба исследований HeadHunter.

Игорь Трунов: «Все выше перечисленное – показатели невысокого качества менеджмента, низкая конкурентоспособность и пренебрежение к человеческому капиталу. Накладывает свой на это отпечаток слабая правовая культура. Как пример, даже съезд адвокатов России принял решение о недопустимости обращения в правоохранительные органы в случае обнаружения нарушений со стороны руководства. Но сдаваться нельзя, за этикой общения стоят эффективность и качество нашей жизни», – рассказал он в интервью НСН.

4

Трамп митингует, а Байден лидирует

Дональд Трамп в последнее воскресенье перед выборами провел сразу пять митингов за день. Тем временем, опросы показали лидерство Байдена в четырех ключевых штатах.

Игорь Трунов: «Дональд Трамп – 74 года, Джо Байден – 77 лет. Не выборы интересны, а показатель новых технологий в медицине, достижения генетики. Еще на прошлых выборах более молодая Хилари Клинтон теряла сознание во время предвыборной гонки. Сегодня таких прецедентов уже нет. Вот что радует, глядя на этих двух яростных и неутомимых политиков, которым под 80 лет», – подытожил в интервью НСН Игорь Трунов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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ТЕГИ:Авторские НовостиАдвокатыКрасный КрестИгорь Трунов
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