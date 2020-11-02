Трунов: Россия может продать интеллектуальные права на вакцины
Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Сахалин предложили сделать пилотным регионом по вакцинации от COVID-19
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал сделать регион пилотным для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции.
Игорь Трунов: «Россия богата изобретателями и изобретениями, но бедна внедрением инноваций. Две отечественные вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» уже доказали свою эффективность и безопасность. Но, как заявил президент, не хватает оборудования. Скорее всего, Россия будет продавать интеллектуальную собственность или производить вакцину на зарубежных площадках. Так, есть пока неработающая подобная схема с Бразилией», – отметил в разговоре с НСН Игорь Трунов.
Названы города, популярные у россиян для отдыха на Новый год
Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Нижний Новгород оказались в числе городов, популярных у российских туристов для отдыха в новогодние праздники, сообщает Tvil.ru.
Игорь Трунов: «Хотя ВОЗ заявляет, что не стоит отказываться от путешествий, если вы не входите в группу риска, к организации поездок всегда стоит подходить с учетом нынешних реалий. Путешествия сегодня – определенная экзотика и экстрим», – сказал он в эфире НСН.
Опрос: большинство россиян сталкивались с жестким обращением на работе
Большинство россиян сталкивались с жестким обращением на работе, чаще всего со стороны начальства. К подобному отношению отнесли обесценивание труда, пренебрежение и высокомерие. Об этом сообщает служба исследований HeadHunter.
Игорь Трунов: «Все выше перечисленное – показатели невысокого качества менеджмента, низкая конкурентоспособность и пренебрежение к человеческому капиталу. Накладывает свой на это отпечаток слабая правовая культура. Как пример, даже съезд адвокатов России принял решение о недопустимости обращения в правоохранительные органы в случае обнаружения нарушений со стороны руководства. Но сдаваться нельзя, за этикой общения стоят эффективность и качество нашей жизни», – рассказал он в интервью НСН.
Трамп митингует, а Байден лидирует
Дональд Трамп в последнее воскресенье перед выборами провел сразу пять митингов за день. Тем временем, опросы показали лидерство Байдена в четырех ключевых штатах.
Игорь Трунов: «Дональд Трамп – 74 года, Джо Байден – 77 лет. Не выборы интересны, а показатель новых технологий в медицине, достижения генетики. Еще на прошлых выборах более молодая Хилари Клинтон теряла сознание во время предвыборной гонки. Сегодня таких прецедентов уже нет. Вот что радует, глядя на этих двух яростных и неутомимых политиков, которым под 80 лет», – подытожил в интервью НСН Игорь Трунов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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