Трунов: Россия может продать интеллектуальные права на вакцины

Игорь Трунов: «Дональд Трамп – 74 года, Джо Байден – 77 лет. Не выборы интересны, а показатель новых технологий в медицине, достижения генетики. Еще на прошлых выборах более молодая Хилари Клинтон теряла сознание во время предвыборной гонки. Сегодня таких прецедентов уже нет. Вот что радует, глядя на этих двух яростных и неутомимых политиков, которым под 80 лет», – подытожил в интервью НСН Игорь Трунов.

