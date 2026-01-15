Искусственный интеллект помогает сотрудникам полиции экономить свое время и может дать необходимую ориентирующую информацию, рассказал криминалист, доктор юридических наук Лев Бертовский в беседе с НСН.

Следственный комитет проводит работу по применению искусственного интеллекта для выявления закономерностей преступного поведения. У ведомства уже есть наработки по его применению для выявления определенных закономерностей преступного поведения на основе анализа вводимых данных из материалов уголовных дел. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Его слова приводит ТАСС. Бертовского не удивили такие факты.