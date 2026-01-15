Криминалист объяснил, как нейросети помогут следователям раскрывать преступления
Во всем мире компьютерные технологии уже давно используются в расследовании преступлений, заявил НСН Лев Бертовский.
Искусственный интеллект помогает сотрудникам полиции экономить свое время и может дать необходимую ориентирующую информацию, рассказал криминалист, доктор юридических наук Лев Бертовский в беседе с НСН.
Следственный комитет проводит работу по применению искусственного интеллекта для выявления закономерностей преступного поведения. У ведомства уже есть наработки по его применению для выявления определенных закономерностей преступного поведения на основе анализа вводимых данных из материалов уголовных дел. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Его слова приводит ТАСС. Бертовского не удивили такие факты.
«Такие предиктивные технологии давно используются на Западе. В Великобритании где-то семь районов Лондона подключены к компьютерам для анализа данных, включая противоправное поведение, личную информацию и даже работу пабов. Система предсказывает, где, когда и кем может быть совершено преступление. Туда выезжают сотрудники полиции, задерживают человека, который еще ничего не совершил, и передают его социальным службам. В США с помощью ИИ формируют маршрут проезда патрульных автомобилей, чтобы они чаще оказывались на территориях, где выше риск совершения преступления или административных правонарушений. У нас сейчас ведутся работы по созданию цифрового двойника серийного убийцы, чтобы легче находить их», — подчеркнул он.
Юрист добавил, в чем плюсы использования компьютерных технологий при раскрытии преступлений.
«В Соединенных Штатах провели порядка 20 исследований, насколько эффективны такие технологии. Кто-то доказывает их полезность, кто-то подчеркивает, что в долгосрочной перспективе это ничего не дает, а третьи утверждают, что такие системы работают предвзято. У нас разработана программа для составления психологического портрета преступника: собирается информация со всех мест происшествия, допросов свидетелей и так далее. Она анализируется машиной, и она выдает какой-то психологический портрет преступника. Здесь надо понимать, что искусственный интеллект выдает ориентирующую информацию. Когда следователь расследует дело, он выдвигает все возможные версии и должен их проверить. Но сил не так много, поэтому вопросы проверки нужно начинать с наиболее вероятных. Машина предоставляет такую возможность», — указал он.
Ранее начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по г. Москве полковник полиции Александр Романенко назвал в пресс-центре НСН самые частые преступления в новогодние праздники.
