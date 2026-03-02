Военный аналитик заявил о цели США лишить Иран ракетного потенциала

США и Израиль в ходе кампании против Ирана добиваются уничтожения его системы ПВО и ракетного потенциала. Об этом в сюжете РЕН ТВ заявил военный обозреватель Дмитрий Корнев. По его мнению, по мере ослабления ракетных возможностей Тегерана интенсивность ответных ударов будет снижаться.

«Уничтожение противовоздушной обороны, далее – уничтожение ракетного потенциала. Как только ракетный потенциал Ирана начнут уничтожать, количество ответных ракетных ударов со стороны Ирана начнет уменьшаться», — заявил он.