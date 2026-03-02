Военный аналитик заявил о цели США лишить Иран ракетного потенциала
США и Израиль в ходе кампании против Ирана добиваются уничтожения его системы ПВО и ракетного потенциала. Об этом в сюжете РЕН ТВ заявил военный обозреватель Дмитрий Корнев. По его мнению, по мере ослабления ракетных возможностей Тегерана интенсивность ответных ударов будет снижаться.
«Уничтожение противовоздушной обороны, далее – уничтожение ракетного потенциала. Как только ракетный потенциал Ирана начнут уничтожать, количество ответных ракетных ударов со стороны Ирана начнет уменьшаться», — заявил он.
Эскалация конфликта продолжается с 28 февраля, когда Израиль при поддержке США начал операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп тогда заявлял о намерении уничтожить ракетную промышленность республики. В ходе боевых действий погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
После этого Тегеран объявил о начале ответной кампании. Иранские военные запустили ракеты и беспилотники по американским объектам в странах Персидского залива, «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- ЕК опасается новой миграционной волны из-за кризиса на Ближнем Востоке
- Россиянам объяснили, как сдать тур в ОАЭ из-за кризиса на Ближнем Востоке
- Детское «яблоко»: Новому iPhone 17e предрекли популярность в России
- Охранник потребовал от Киркорова 2,3 миллиона рублей за травму
- Военный аналитик заявил о цели США лишить Иран ракетного потенциала
- Нутрициолог объяснил, как похудеть к лету без голодовок
- В России оценили шансы Ирана нанести удар по Трампу и Нетаньяху
- Милонов назвал беременность лучшим подарком на 8 Марта
- «Потеряют миллиард»: Во сколько обойдется облет авиакомпаниями Ирана и Израиля
- Депутат предупредил о риске дефицита нефти в Европе из-за Ормузского пролива