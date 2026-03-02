Милонов назвал беременность лучшим подарком на 8 Марта

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью NEWS.ru заявил, что самым лучшим подарком для женщины на 8 Марта он считает наступление беременности. При этом букет из 1000 роз парламентарий назвал худшим вариантом.

По словам Милонова, «две полоски» являются для женщины главным подарком в этот день, а остальные варианты он назвал второстепенными.