Милонов назвал беременность лучшим подарком на 8 Марта
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью NEWS.ru заявил, что самым лучшим подарком для женщины на 8 Марта он считает наступление беременности. При этом букет из 1000 роз парламентарий назвал худшим вариантом.
По словам Милонова, «две полоски» являются для женщины главным подарком в этот день, а остальные варианты он назвал второстепенными.
Он также высказался против дорогих цветочных композиций, заявив, что мужчина, дарящий букет из 1000 роз, выглядит так, будто демонстрирует свое богатство.
Парламентарий добавил, что публикация фотографий с подобными букетами в социальных сетях, по его мнению, выглядит пошло вне зависимости от повода. Он призвал мужчин не использовать партнерш как способ продемонстрировать свои финансовые возможности, передает «Радиоточка НСН».
