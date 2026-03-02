Нутрициолог объяснил, как похудеть к лету без голодовок
Чтобы снизить вес к лету, нужно сначала 3-5 дней честно записывать все, что съедается и выпивается, а затем сократить рацион на 300-500 калорий. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. По его словам, за 3-4 месяца при темпе 0,5-0,8 кг в неделю реально потерять 4-8 кг без жестких ограничений.
После фиксации питания специалист советует создать умеренный дефицит: убрать сладкие напитки, сократить жирное и жареное, отказаться от ночных перекусов и привычки доедать за детьми. Важно, чтобы изменения были устойчивыми и подходили для длительного соблюдения.
Рацион он рекомендует строить по принципу «белок плюс овощи или фрукты плюс умеренные углеводы и жиры». Ужинать можно, а углеводы не мешают снижению веса при контроле общей калорийности. Ориентир по белку — 1,5-2 г на кг веса.
Из напитков стоит оставить воду, кофе и чай без сахара, исключив алкоголь и «жидкие калории» — соки, сиропы и газировку. По словам специалиста, стабильный результат дает последовательный подход в течение 8-12 недель, а не кратковременные жесткие диеты, передает «Радиоточка НСН».
