Нутрициолог объяснил, как похудеть к лету без голодовок

Чтобы снизить вес к лету, нужно сначала 3-5 дней честно записывать все, что съедается и выпивается, а затем сократить рацион на 300-500 калорий. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. По его словам, за 3-4 месяца при темпе 0,5-0,8 кг в неделю реально потерять 4-8 кг без жестких ограничений.

После фиксации питания специалист советует создать умеренный дефицит: убрать сладкие напитки, сократить жирное и жареное, отказаться от ночных перекусов и привычки доедать за детьми. Важно, чтобы изменения были устойчивыми и подходили для длительного соблюдения.