В России оценили шансы Ирана нанести удар по Трампу и Нетаньяху

Иран не располагает возможностями для ликвидации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или президента США Дональда Трампа ракетным ударом, заявил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его словам, в сфере разведки и контрразведки Тегеран уступает своим оппонентам, а лидеры находятся под усиленной охраной.

Эксперт отметил, что в условиях военного времени меры безопасности в отношении глав государств максимально жесткие, поэтому вероятность подобного удара он считает исключенной.

