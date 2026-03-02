В России оценили шансы Ирана нанести удар по Трампу и Нетаньяху
Иран не располагает возможностями для ликвидации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или президента США Дональда Трампа ракетным ударом, заявил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его словам, в сфере разведки и контрразведки Тегеран уступает своим оппонентам, а лидеры находятся под усиленной охраной.
Эксперт отметил, что в условиях военного времени меры безопасности в отношении глав государств максимально жесткие, поэтому вероятность подобного удара он считает исключенной.
Сажин также заявил, что израильская разведка, по его оценке, обладает более широкими возможностями на территории Ирана. Он указал, что на фоне снижения популярности иранского руководства Израилю проще получать информацию и привлекать источники.
По словам эксперта, действия и перемещения высокопоставленных иранских военных и политиков, как он утверждает, тщательно отслеживаются зарубежными спецслужбами, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- ЕК опасается новой миграционной волны из-за кризиса на Ближнем Востоке
- Россиянам объяснили, как сдать тур в ОАЭ из-за кризиса на Ближнем Востоке
- Детское «яблоко»: Новому iPhone 17e предрекли популярность в России
- Охранник потребовал от Киркорова 2,3 миллиона рублей за травму
- Военный аналитик заявил о цели США лишить Иран ракетного потенциала
- Нутрициолог объяснил, как похудеть к лету без голодовок
- В России оценили шансы Ирана нанести удар по Трампу и Нетаньяху
- Милонов назвал беременность лучшим подарком на 8 Марта
- «Потеряют миллиард»: Во сколько обойдется облет авиакомпаниями Ирана и Израиля
- Депутат предупредил о риске дефицита нефти в Европе из-за Ормузского пролива