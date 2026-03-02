В России оценили шансы Ирана нанести удар по Трампу и Нетаньяху

Иран не располагает возможностями для ликвидации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или президента США Дональда Трампа ракетным ударом, заявил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его словам, в сфере разведки и контрразведки Тегеран уступает своим оппонентам, а лидеры находятся под усиленной охраной.

Эксперт отметил, что в условиях военного времени меры безопасности в отношении глав государств максимально жесткие, поэтому вероятность подобного удара он считает исключенной.

Трамп заявил, что США ликвидировали военное руководство Ирана за час

Сажин также заявил, что израильская разведка, по его оценке, обладает более широкими возможностями на территории Ирана. Он указал, что на фоне снижения популярности иранского руководства Израилю проще получать информацию и привлекать источники.

По словам эксперта, действия и перемещения высокопоставленных иранских военных и политиков, как он утверждает, тщательно отслеживаются зарубежными спецслужбами, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
