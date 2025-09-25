Юрист объяснил, как избежать штрафа за оставленную в подъезде коляску
Большинство россиян оставляют велосипеды и коляски в подъездах незаконно и могут получить за это штраф, заявил НСН адвокат Юрий Нетреба.
В старых домах помещений для хранения спортивного инвентаря и колясок не предусмотрено, это нарушает требования пожарной безопасности, поэтому требует согласования с пожнадзором, рассказал НСН юрист в сфере защиты ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба.
Жильцы, оставляющие в подъезде коляски, санки, велосипеды и прочее имущество в непредназначенных для этого местах, могут получить штраф за несоблюдение требований пожарной безопасности. Как заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, в большинстве старых домов помещений для хранения инвентаря не предусмотрено, оставлять его в подъездах нельзя. Согласно статьи 20.4 КоАП РФ, за захламление лестничной клетки граждан ждет предупреждение или штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.
«Нужно отдать должное застройщикам, которые при проектировании новых домов учли потребности граждан и создали необходимые помещения для хранения велосипедов, колясок и даже прозвали их интересным словом «колясочные». В тех домах, где они не предусмотрены, для их обустройства необходимо провести общее собрание собственников, так как этот вопрос касается общедомового имущества. Если соберутся, более 50% владельцев квартир, то они смогут решить судьбу своего подъезда. Нужно будет собрать денежные средства на проектирование и согласование с пожнадзором о возможности размещения подобного помещения в конкретных условиях. Возможно, такое пространство и можно организовать под лестницей, предусмотрев ограничения по габаритам. Возможно, что не все это осилят, но это единственный способ, чтобы избежать в дальнейшем предъявления претензий со стороны жилинспекции и пожнадзора о нецелевом использовании общедомового пространства и захламлении в том числе. Конечно, все проходы должны быть свободны во избежание при чрезвычайных случаях столкновения людей», - пояснил юрист.
