Юрист рассказал как при заявлении в полицию о пропаже документов можно попасть под статью

«Как я могу предположить, скорее всего, дело завели по заведомо ложному доносу, это статья 306 УК РФ. Вообще, чисто житейски эту ситуацию можно понять – потерялся кошелек, документы, и гражданка обратилась в полицию. Если так оно и было на самом деле, что в итоге она кошелек сама нашла и сообщила об это полиции, то это одна история. Материалов дела мы не видим. Я, конечно, понимаю, что порой нас передергивают сотрудники полиции в сторону ужесточения наказания, есть некая статистика по раскрытию преступлений. Но в данном случае, я думаю, полиция и суд не пошли бы по этому пути, если бы основания для оправдания действий женщины были. Скорее всего, гражданка сама вещи потеряла, а за потерю документов наступает административная ответственность. Когда люди теряют паспорт, СНИЛС и прочее, они часто идут по неправильному пути, они обращаются в полицию с заявлением о похищении, таким образом, у них есть право при возбуждении уголовного дела восстановить все документы бесплатно. Но не всегда это хорошо заканчивается для заявителей, потому что, когда всплывает истина, против них возбуждают уголовной дело за заведомо ложный донос. Там санкции небольшие, но суд, видимо, пошел навстречу женщине, прекратил уголовное дело. Но если она считает, что сам судебный штраф незаконен, она вправе подать на апелляцию», – прокомментировал эксперт.

Ранее адвокат в интервью НСН подтвердил случаи участившихся грабежей в период действия режима самоизоляции. Согласно данным МВД РФ, число преступлений в отношении иностранцев и совершенных иностранными гражданами выросло в России в I квартале 2020 года на 5,9% и 2,2% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

