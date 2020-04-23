«Людям нечего есть». Адвокат о росте числа преступлений
Юрист в эфире НСН призвал государство поддержать людей на карантине существенными материальными выплатами.
Число преступлений в отношении иностранцев и совершенных иностранными гражданами выросло в России в I квартале 2020 года на 5,9% и 2,2% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистических данных, опубликованных МВД РФ.
Адвокат Евгений Харламов в эфире НСН предположил, что рост числа преступлений связан с ограничительными мерами, из-за которых многие потеряли работу.
«Все преступления совершаются по причине либо плохой экономической ситуации в стране, либо политической. Бывают и бытовые преступления. Количество преступлений за последний месяц я связываю с жестким режимом самоизоляции, отсутствия работы. Все деньги потрачены, кому-то надо кормить себя, а кому-то еще и семью. Это сподвигает многих людей совершать преступления. Такая ситуация, как сейчас, давно не случалась в обществе, люди оказались не готовы к ней. В таком положении они находят самым простым вариантом пойти на преступление в надежде на то, что их не поймают. Людям, сидящим на самоизоляции, должно помогать государство. У многих нет денег даже на еду. А у кого-то грудной ребенок на руках. Пяти тысяч рублей, которые выделили, недостаточно. Людям надо дать надежду на жизнь», - добавил он.
Ранее в эфире НСН член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский рассказал, что у многих россиян помимо наличных закончатся и средства на банковских счетах.
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