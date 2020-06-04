Шкуматов поддержал штраф за пьяное вождение с детьми

По инициативе ГИБДД в проект нового Кодекса об административных правонарушениях ввели штраф 50 тысяч рублей для водителей за отказ от медосвидетельствования, если в машине находятся дети.

Если водитель откажется от освидетельствования на опьянение, как и раньше, его оштрафуют на 30 тысяч рублей и лишат прав на срок от полутора до двух лет. Но если при этом в автомобиле окажется несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, водителя оштрафуют на 50 тысяч, а прав лишат на срок от двух до трех лет.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов в эфире НСН поддержал предложение ГИБДД.