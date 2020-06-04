Шкуматов поддержал штраф за пьяное вождение с детьми

Координатор движения «Синие ведёрки» в эфире НСН поддержал дополнение в КоАП от ГИБДД.



По инициативе ГИБДД в проект нового Кодекса об административных правонарушениях ввели штраф 50 тысяч рублей для водителей за отказ от медосвидетельствования, если в машине находятся дети.

Если водитель откажется от освидетельствования на опьянение, как и раньше, его оштрафуют на 30 тысяч рублей и лишат прав на срок от полутора до двух лет. Но если при этом в автомобиле окажется несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, водителя оштрафуют на 50 тысяч, а прав лишат на срок от двух до трех лет.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов в эфире НСН поддержал предложение ГИБДД.

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«Понятно, на что направлена эта инициатива. Если ты сам едешь нетрезвый, это полбеды. Но если ты еще везешь детей, то это отягчающее обстоятельство. Логика в этом предложении есть», - отметил общественник.

Он отметил, что в новых санкциях есть и коррупционная составляющая.

«Что касается коррупции, то любое ужесточение увеличивает коррупционные риски. Не вижу, почему в этом случае будет иначе. Но принципиальных возражений у меня против такого подхода нет», - заключил Шкуматов.

Ранее Петр Шкуматов в эфире НСН назвал бессмысленным обязательный технический осмотр.

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Фото: РИА Новости//Павел Лисицын
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