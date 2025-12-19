Путин пообещал разобраться с проблемой рекламы колдунов и оккультных услуг

Путин заявил о готовности РФ прекратить конфликт на Украине при гарантиях ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 16% годовых Фигуранты дела о покушении на ведущего Соловьева получили от 12 лет до пожизненного срока Названы самые популярные жанры книг 2025 года Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка