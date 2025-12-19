Путин пообещал разобраться с проблемой рекламы колдунов и оккультных услуг

Оккультные услуги и «всякие колдуны» вводят людей в заблуждение и «загоняют в темный угол», нанося ущерб, заявил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о популярности у граждан подобной темы.

В Госдуме предложили водить детей в церковь вместо сатанистских квестов
«Безусловно, нужно соблюдать принятые на законодательном уровне решения. Сатанизм (движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов), оккультные услуги, колдуны и все тому подобное — ну, бред! Они загоняют людей в темный во всех смыслах угол, наносят существенный ущерб гражданам, их моральному состоянию и психике. С этим надо бороться, но делать это аккуратно, чтобы не нарушать права человека», — указал российский лидер.

Прямая линия и пресс-конференция президента — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — стартовала в полдень 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
