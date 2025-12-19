Путин: Льготные лекарства должны быть по фиксированным ценам

«Цены на льготные лекарства должны оставаться фиксированными даже в частных аптеках, за этим нужно внимательно последить», — указал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.



Президент заявил, что получал много обращений по поводу нехватки льготных лекарств. По его словам, в правительстве заверили, что все, что касается федерального уровня ответственности — все средства в регионы направлены.

Прямая линия и пресс-конференция президента — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — стартовала в полдень 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

